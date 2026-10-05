„Sie wollten mich im CL-Finale zweimal verhaften“

Zweites Mal gab es Ärger

Doch damit war der Abend noch lange nicht vorbei. „Ich ging zum Teambus und sah meinen guten Freund Mario Balotelli drinnen sitzen“, lachte Arnautovic. „Ich haute fest gegen die Fensterscheibe und Mario erschreckte sich. Plötzlich war ich von sechs Polizisten umringt, die mich wieder festnahmen.“ Zum zweiten Mal lag Arnautovic gefesselt am Boden – und wieder musste ein Trainer den Beamten erklären, dass es sich tatsächlich um einen Inter-Spieler handelte.