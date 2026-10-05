Spuck-Eklat: „Werde das nicht kommentieren“

Hallgrimsson will keine Spiele mehr gegen Israel

„Wir brauchen etwas Zeit, um dies alles zu reflektieren“, sagte der Coach. „Es ist auch der beste Zeitpunkt, um seine Feinde zu erkennen. Wenn man am Boden liegt und die Leute einen treten. Da sieht man schnell, wer versucht hat zu treten.“ Er wünsche sich in Zukunft keine Spiele mehr zwischen den beiden Nationen, sagte Hallgrimsson: „Aber das haben wir nicht zu entscheiden, das ist Sache der UEFA. Ich wünsche keiner Nationalmannschaft, das durchmachen zu müssen, was wir in diesen zwei Wochen erlebt haben. Die UEFA muss eingreifen und etwas unternehmen.“