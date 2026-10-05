Zehn Meter durch die Luft geschleudert: Biker tot

Tödlicher Motorradunfall im Bezirk Neunkirchen: Ein 68-Jähriger aus Deutschland war am Sonntag gegen 14.10 Uhr auf der B27 in Richtung Reichenau unterwegs, als er – vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers – von der Fahrbahn abkam.

Das Motorrad geriet auf das Straßenbankett. Dort stieß das Vorderrad gegen einen Regenschachtdeckel. Der Lenker stürzte und wurde etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert.