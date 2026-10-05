Zehn Meter durch die Luft geschleudert: Biker tot

Ein Motorradfahrer (68) kam am Sonntagnachmittag in Schwarzau im Gebirge (NÖ) von der Straße ab. Als sein Vorderrad gegen einen Regenschachtdeckel stieß, wurde er etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Tödlicher Motorradunfall im Bezirk Neunkirchen: Ein 68-Jähriger aus Deutschland war am Sonntag gegen 14.10 Uhr auf der B27 in Richtung Reichenau unterwegs, als er – vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers – von der Fahrbahn abkam.
Das Motorrad geriet auf das Straßenbankett. Dort stieß das Vorderrad gegen einen Regenschachtdeckel. Der Lenker stürzte und wurde etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert.
Nachkommende leisteten Erste Hilfe
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod des 68-Jährigen feststellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.