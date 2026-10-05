Quad kippte um: Frau stürzte acht Meter in Wald ab

Folgenschwerer Freizeitunfall im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Sonntag! Eine Einheimische (61) kippte mit dem Quad um und stürzte in weiterer Folge acht Meter in den Wald ab. Der Hubschrauber „Martin 7“ musste ausrücken.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.40 Uhr. Die 61-Jährige fuhr mit ihrem Quad von der „Fritzn-Alm“ auf einer Forststraße bergab in Richtung Pfons. Zur selben Zeit fuhr ein 56-Jähriger zusammen mit einer Beifahrerin ebenfalls mit einem Quad auf derselben Strecke bergauf.
In der siebten Kehre fuhren die beiden Fahrzeuge gerade aneinander vorbei.
Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 61-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug.
Ein Sprecher der Polizei
Quad kippte seitlich um
„Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 61-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug“, heißt es von einem Sprecher der Polizei. In weiterer Folge kippte das Quad seitlich um. „Die Lenkerin wurde vom Fahrzeug geschleudert und kam acht Meter unterhalb des Weges im Wald zum Liegen.“
Bei dem Absturz zog sich die 61-Jährige schwere Verletzungen zu. Die beiden anderen Quad-Fahrer leisteten Erste Hilfe und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Mit dem Hubschrauber „Martin 7“ wurde die Verunfallte ins Krankenhaus Hall geflogen.
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