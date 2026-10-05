Quad kippte um: Frau stürzte acht Meter in Wald ab

Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.40 Uhr. Die 61-Jährige fuhr mit ihrem Quad von der „Fritzn-Alm“ auf einer Forststraße bergab in Richtung Pfons. Zur selben Zeit fuhr ein 56-Jähriger zusammen mit einer Beifahrerin ebenfalls mit einem Quad auf derselben Strecke bergauf.