Sonnenstrom am Dach: Kritik an Regeln für Altstadt

Gerichtserfolg bedeutet noch keine Genehmigung

Ob sichtbare PV-Anlagen das Ortsbild beeinträchtigen, müsse aber weiterhin im Einzelfall geprüft werden, betont die Stadtplanung. Der Gerichtserfolg allein erlaubt der Hauseigentümerin also noch nicht, ihre Anlage zu errichten. Laut Stadt bestätigte auch das Landesverwaltungsgericht im August, dass der Ortsbildschutz weiterhin geprüft werden muss.