Summer Continental Cup
ÖSV Eagle Shines in Klingenthal, Controversy Surrounds Prevc!
A strong performance by ÖSV’s star Clemens Aigner! The Tyrolean finished the Summer Continental Cup in ski jumping with a perfect record! However, he also benefited from Domen Prevc’s disqualification. This could still have bitter consequences for the Slovenian.
In the end, Aigner was beaming as brightly as the sun on Sunday in Klingenthal. The Austrian won the sixth of six competitions in the Summer Continental Cup. A perfect record—after the Tyrolean had already clinched the overall title early on Saturday.
In the final competition, Aigner soared to 142 and 137.5 meters, relegating Anze Lanisek of Slovenia to second place. Another ÖSV “Eagle,” the Tyrolean Raffael Zimmermann, claimed the final spot on the podium.
Prevc Disqualified
Sunday, however, turned out to be dramatic—and potentially significant—for the dominant World Cup force of recent years. Domen Prevc was disqualified after the first round because his suit was 15 millimeters too large.
In addition, the Slovenian was issued a yellow card. This penalty is valid for the next twelve months and thus also applies to the upcoming World Cup season. Should he receive another yellow card during that time, he faces a suspension.
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