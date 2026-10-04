Rowdy fuhr mit Auto auf Fußballplatz: Schaden groß

Kurioser Zwischenfall am Samstagabend in Imst! Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr mit seinem Auto auf einen Fußballplatz und drehte dort mehrere Runden auf dem Rasen. Daraufhin fuhr er wieder davon. Der Schaden ist wohl enorm. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Wohl eine ordentliche Driftshow legte ein bislang unbekannter Autolenker am Samstagabend zwischen 21 und 21.15 Uhr auf einem Fußballplatz in Imst hin.
Der Unbekannte drehte dort mehrere Runden auf dem Sportrasen und fuhr daraufhin wieder davon. Durch das Befahren des Spielfeldes wurde der Rasen erheblich beschädigt. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, wie die Polizei mitteilt.
Polizei sucht nach weiteren Zeugen
„Aufgrund der Dunkelheit konnten jedoch weder Fahrzeugmarke, Fahrzeugtyp noch das Kennzeichen erkannt werden“, heißt es seitens der Exekutive. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die zur Ausforschung des Täters bzw. des verwendeten Autos beitragen können.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Imst unter Tel.: 059133/7100.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.