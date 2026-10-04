„Brauchen Gnadenhof!“ Tierschützer schlagen Alarm

Zehn Jahre oder länger hinter Tierheimmauern: Für manche Hunde wird aus einer vorübergehenden Unterkunft ein Zuhause auf Lebenszeit. Etwa dann, wenn sie nach Jahren an der Kette nicht mehr resozialisiert werden können. Die dauerhafte Betreuung fordert nicht nur die Mitarbeiter – sie bindet auch Plätze, die für weitere Tiere in Not fehlen.