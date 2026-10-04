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„Uns geht Luft aus“

„Brauchen Gnadenhof!“ Tierschützer schlagen Alarm

Niederösterreich
04.10.2026 06:00
Geschäftsführerin Alexandra Leitold (re.), Thomas Kainz und Victoria Bischof bitten um ...
Geschäftsführerin Alexandra Leitold (re.), Thomas Kainz und Victoria Bischof bitten um finanzielle Unterstützung, um Tiere in Not weiterhin bestmöglich betreuen zu können.(Bild: Krone-Collage/Matura)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

„Uns geht die Luft aus“, warnt der Tierschutzverein St. Pölten. Schwer vermittelbare Hunde und Exoten brauchen oft jahrelange Betreuung und blockieren Plätze für weitere Notfälle. Zum Welttierschutztag fordert der Verein eine dauerhafte Lösung vom Land.

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Zehn Jahre oder länger hinter Tierheimmauern: Für manche Hunde wird aus einer vorübergehenden Unterkunft ein Zuhause auf Lebenszeit. Etwa dann, wenn sie nach Jahren an der Kette nicht mehr resozialisiert werden können. Die dauerhafte Betreuung fordert nicht nur die Mitarbeiter – sie bindet auch Plätze, die für weitere Tiere in Not fehlen.

Zum Welttierschutztag macht der Tierschutzverein St. Pölten deshalb auf ein wachsendes Problem aufmerksam. Obmann Thomas Kainz fordert einen Gnadenhof in Niederösterreich für schwer vermittelbare Tiere. Alternativ müssten die bestehenden Tierheime ausreichend Geld erhalten, um diese Schützlinge selbst langfristig versorgen zu können.

Wenn aus der Notunterkunft ein Dauerplatz wird
„Uns geht die Luft aus“, warnt Kainz. Besonders behördliche Tierabnahmen stellen das Heim vor Herausforderungen. Tiere aus sogenannten Animal-Hoarding-Fällen, also einer übermäßigen Ansammlung von Tieren, müssen untersucht, behandelt und betreut werden.

Auch Exoten kommen im St. Pöltner Tierheim unter.
Auch Exoten kommen im St. Pöltner Tierheim unter.(Bild: Matura)

Für sogenannte Listenhunde sei die Suche nach neuen Besitzern oft besonders schwierig. Auch Papageien, Schildkröten und andere Exoten brauchen mitunter lange Betreuung. Sind sämtliche Plätze besetzt, können irgendwann keine weiteren Tiere aufgenommen werden.

Hohe laufende Kosten
Mehr als 700.000 Euro kostet der laufende Betrieb jährlich. Knapp die Hälfte trägt laut Kainz das Land Niederösterreich, auch die Stadt unterstützt den Verein. Dennoch muss dieser rund die Hälfte der nötigen Mittel durch Spenden aufbringen.

Allein etwa 1800 medizinische Eingriffe kosten jährlich mehr als 100.000 Euro. Ohne höhere Förderungen könne die Arbeit langfristig nicht in dieser Form weitergehen, betont der Obmann. Für Tiere, die über viele Jahre im Heim bleiben, brauche es zusätzliche Unterstützung.

Katze „Agathe“ kämpfte sich zurück
Was die Hilfe bewirken kann, zeigt das Schicksal von Katze „Agathe“. Sie wurde im März nach einem Autounfall mit zahlreichen Knochenbrüchen und gebrochenem Kiefer gefunden. Mehrere Operationen folgten. Monatelang musste die Katze mit einer Spritze ernährt werden.

Katze „Agathe“ fand nach mehreren Operationen und monatelanger Pflege ein neues Zuhause.
Katze „Agathe“ fand nach mehreren Operationen und monatelanger Pflege ein neues Zuhause.(Bild: Sarah Matura)

Nach einem weiteren Eingriff konnte Agathe endlich wieder selbst fressen. Im August fand sie ein neues Zuhause. Solche Rettungen seien finanziell keineswegs selbstverständlich, betont Tierheimleiterin Victoria Bischof. Umso dankbarer sei das Team den Spendern, die sie ermöglichen.

Rund 1000 Tiere werden jährlich betreut
Rund 1000 Tiere versorgt das St. Pöltner Heim pro Jahr, mehr als 600 finden neue Besitzer. Neben Fundtieren kommen auch behördlich abgenommene Haustiere und Schützlinge ins Heim, deren Besitzer ins Krankenhaus oder Hospiz müssen.

Zur Arbeit gehört zudem die Vermittlung von Wissen: Im „Tierischen Klassenzimmer“ lernen Schulklassen die Bedürfnisse von Tieren und den verantwortungsvollen Umgang mit ihnen kennen. Geschäftsführerin Alexandra Leitold begleitet die angemeldeten Gruppen bei zwei- bis dreistündigen Führungen.

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