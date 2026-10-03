Wenn alte Orgeln wieder erklingen wie neu

Wie viele Orgeln er bereits selbst gebaut hat, könne er gar nicht sagen, denn zahlreiche Instrumente, die bereits sein Vater schuf, baute er dann weiter aus und kümmert sich heute noch um die Erhaltung. Eine seiner letzten Werke war jene in der Kirche Grimmenstein. Etwa 3000 Stunden Arbeit hatte er dafür investiert. „Für mich ist jede Orgel ein Unikat“, erklärt Allgäuer. Und: „Sie sind alle meine Kinder, die ich gerne immer wieder besuche“. Dennoch hatte er aber auch schon Tränen in den Augen, wenn bei einer Orgelweihe dann ein schlechter Organist auf seinem „Kind“ spielt.