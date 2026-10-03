Planetenparty Prinzip im albanischen Ski-Resort

Auslandsstipendium als Startschuss

Entstanden ist das Projekt im Rahmen eines Auslandsstipendiums von Miriam Schmid in Tirana. Dort hat sie Gjopalaj und Diana Malaj kennengelernt – und mit ihnen auch die Probleme, mit denen die albanische Bevölkerung zu kämpfen hat. Das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen kann sich nicht nur sehen lassen, es fügt der ohnehin reichen Ausdruckspalette des Planetenparty Prinzips noch eine neue Facette hinzu.