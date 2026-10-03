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Tragedy on the B33

Head-on Collision Near Melk: 75-Year-Old Driver Killed

Nachrichten
03.10.2026 09:52
For the 75-year-old, it was too late; he died at the scene of the accident.
For the 75-year-old, it was too late; he died at the scene of the accident.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

On Friday afternoon, a 75-year-old man veered into the oncoming lane on the B33 near Melk and collided head-on with an oncoming car. He died at the scene of the accident. A couple from Germany was injured. According to witnesses, the man was apparently attempting to pass a truck.

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For a 75-year-old driver from the Linz-Land district, a drive on the B33 ended fatally. The man was driving in Melk-Spielberg around 12:05 p.m. on Friday when his car veered into oncoming traffic in an open field area. According to witness statements, he likely attempted to pass a truck traveling ahead of him.

There, he collided head-on with the car of a 72-year-old man from Germany. The 75-year-old died at the scene of the accident.

Couple Taken to Hospital
The German driver and his wife (74) sustained injuries of an unspecified severity. Emergency responders transported both to St. Pölten University Hospital.

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