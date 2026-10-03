58-jähriger Landwirt tot unter Traktor aufgefunden

Tragödie in Sinabelkirchen (Steiermark): Ein 58-jähriger Landwirt wurde am Freitag reglos unter seinem Traktor aufgefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Tragische Szenen spielten sich am Freitag, 2. Oktober, in Sinabelkirchen ab. Gegen 22 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz reglos unter seinem Traktor aufgefunden. Ersthelfer eilten zu Hilfe und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen.
Beim Arbeiten verunglückt
Leider ohne Erfolg: Der angeforderte Notarzt konnte nur noch den Tod des Landwirtes feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Als Todesursache wird ein medizinischer Notfall vermutet.
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