Residential Building Caught Fire
24-Year-Old Saves Neighbor From Burning to Death
This young man is the hero of the day: A 24-year-old from Pasching saved a neighbor (66) from dying in the flames early Saturday morning. The neighbor had to be resuscitated by emergency responders. A 64-year-old woman and a 93-year-old woman were rescued by the fire department using a turntable ladder.
A 64-year-old woman from Pasching called the state fire department’s emergency hotline around 10:40 p.m. on Friday to report a residential fire. When the police arrived, thick smoke was already visible coming from the semi-detached house. The fire department and emergency medical services were already on the scene. A 66-year-old man had been rescued from the building shortly before by a 24-year-old neighbor via the shared stairwell. The neighbor had to be resuscitated by emergency responders.
Rescued with a turntable ladder
A 64-year-old woman and a 93-year-old woman were rescued by the fire department using a turntable ladder. The two women and the 24-year-old man were taken to the Elisabethinen Hospital in Linz with suspected smoke inhalation. The 66-year-old man was resuscitated to the point where he regained a spontaneous pulse. He was transported by the emergency physician to the Barmherzige Brüder Hospital. The cause of the fire is not yet known; the State Criminal Investigation Office has taken over the investigation.
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