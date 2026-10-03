24-Year-Old Saves Neighbor From Burning to Death

Rescued with a turntable ladder

A 64-year-old woman and a 93-year-old woman were rescued by the fire department using a turntable ladder. The two women and the 24-year-old man were taken to the Elisabethinen Hospital in Linz with suspected smoke inhalation. The 66-year-old man was resuscitated to the point where he regained a spontaneous pulse. He was transported by the emergency physician to the Barmherzige Brüder Hospital. The cause of the fire is not yet known; the State Criminal Investigation Office has taken over the investigation.