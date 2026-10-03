Taxler fand Schwerverletzten in Nacht auf Straße

Mysteriöser Zwischenfall in der Nacht auf Samstag in Innsbruck! Ein Taxilenker (50) machte in der Kranebitter Allee einen nicht alltäglichen Fund. Er entdeckte einen schwer verletzten Mann (55) auf der Straße liegen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Der 50-jährige Taxifahrer war gegen 2.20 Uhr in der Kranebitter Allee in Innsbruck unterwegs. Dort entdeckte er eine verletzte Person auf der Straße liegen.
Bei der Person handelt es sich um einen 55-jährigen Bulgaren. Dieser war laut eigenen Angaben von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und dabei schwer verletzt worden.
Verletzter in Klinik gebracht
Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.
Zweckdienliche Hinweise an die VI Innsbruck unter Tel.: 059 133 7591.
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