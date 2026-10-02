€800,000 Embezzled?
Company CEO Had Blind Trust in His Ex-Partner
The founder of the “Happy Fit” fitness chain is said to have been defrauded of 800,000 euros. The alleged perpetrator and former partner is accused of embezzling money for years. After her arrest, she was released on bail after posting 50,000 euros.
“They were a couple, but even after their breakup, they remained on very good terms. He trusted her implicitly and entrusted her with all financial matters,” says Philipp Freimann, a business attorney in Linz. His client is Sven Decker, the founder of the Happy Fit fitness chain. His ex-girlfriend, who has since been dismissed as an authorized signatory, is suspected of causing losses totaling around 800,000 euros.
She Even Sold Furniture
The allegations: She is said to have paid herself salary advances over several years, withdrawn money, and ultimately sold the company founder’s—and her ex-boyfriend’s—furniture on an online platform. Sven Decker’s legal team is currently trying to trace all account transactions.
The whole thing came to light in June. That’s when business partners contacted Decker and asked why invoices weren’t being paid. A glance at the company’s accounts quickly revealed that there was no money left. The suspect, a former authorized signatory, was arrested earlier this week but has since been released. However, she had to post bail of no less than 50,000 euros.
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