Local ski star takes a one-year break

The highlight was the 2026 Winter Paralympics in Milano Cortina: Despite her sister and regular guide Elisabeth Aigner being sidelined due to injury, Veronika won a medal in all five events. Together with her stand-in guides Lilly Sammer (speed disciplines) and Eric Digruber (technical disciplines), she won gold in the downhill, the Alpine combined, the giant slalom, and the slalom, as well as silver in the super-G.