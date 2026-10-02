"It doesn't make sense"
Local ski star takes a one-year break
A break for a local ski star: Following in her brother Johannes’s footsteps, Veronika Aigner will also be taking a break from the Para Ski World Cup next season!
The 23-year-old from Lower Austria made this decision because her sister and longtime guide, Elisabeth Aigner, will also have to sit out the upcoming season due to a knee injury.
“Skiing with a different guide for a year and then switching back to Lisi doesn’t make sense to me. I’d rather stay mentally connected to my sister and focus on both of us coming back—as an even stronger team,” says Veronika Aigner.
Numerous Successes
Veronika and Elisabeth Aigner have been one of the most successful duos in international para-skiing for years. On the sporting front, the two can look back on an outstanding season. In the World Cup, the Lower Austrian celebrated eleven victories and stood on the podium in 16 races.
The highlight was the 2026 Winter Paralympics in Milano Cortina: Despite her sister and regular guide Elisabeth Aigner being sidelined due to injury, Veronika won a medal in all five events. Together with her stand-in guides Lilly Sammer (speed disciplines) and Eric Digruber (technical disciplines), she won gold in the downhill, the Alpine combined, the giant slalom, and the slalom, as well as silver in the super-G.
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