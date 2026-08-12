Hellweg-Filialen Raaba und Fürstenfeld schließen

Hinsichtlich der übrigen vier Standorte in Ried im Innkreis, Graz-Eggenberg, Straßwalchen (Salzburg) und Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) – gesamt rund 120 Mitarbeiter – würden die Gespräche mit dem potenziellen Investor weitergeführt. Ziel ist es, die übrigen vier Standorte geordnet an einen Investor zu übergeben. Am 30. Juni war am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden, nachdem die Hellweg-Gruppe in Deutschland Mitte Juni 2026 insolvent geworden war.