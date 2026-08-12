Hellweg-Filialen Raaba und Fürstenfeld schließen

Im Zuge der Pleite der Baumarkt-Kette Hellweg werden zwei steirische Filialen geschlossen. 44 Mitarbeiter sind an den Standorten Raaba bei Graz und Fürstenfeld betroffen.
Der Sanierungsverwalter der Hellweg Baumärkte hat in Abstimmung mit der Kette am Mittwoch beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Teilbereich-Schließung der Filialen Graz-Raaba und Fürstenfeld gestellt. Ein potenzieller Investor, mit dem laut Aussendung von Hellweg grundsätzlich aussichtsreiche Gespräche geführt werden, habe für die beiden steirischen Filialen nach Prüfung kein positives Fortführungsszenario gesehen. Betroffen sind 44 Mitarbeiter.
Gespräche über übrige Standorte
Zum Investor mache man mit Rücksicht auf die laufenden Gespräche keine Angaben. Die Mitarbeiter der beiden Standorte wurden am Mittwoch von den Schließungen informiert. Schon am Freitag sollen die Filialen zum letzten Mal offen haben. Die bestehenden Warenbestände in den beiden Lagern werden unter Zuhilfenahme eines Verwertungsunternehmens verwertet.
Hinsichtlich der übrigen vier Standorte in Ried im Innkreis, Graz-Eggenberg, Straßwalchen (Salzburg) und Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) – gesamt rund 120 Mitarbeiter – würden die Gespräche mit dem potenziellen Investor weitergeführt. Ziel ist es, die übrigen vier Standorte geordnet an einen Investor zu übergeben. Am 30. Juni war am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden, nachdem die Hellweg-Gruppe in Deutschland Mitte Juni 2026 insolvent geworden war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.