Vom Aussterben bedroht: Der letzte Bürstenmacher

Warum kaufen Privatkunden Bürsten bei Ihnen und nicht im Discounter?

Ein regionales, handgemachtes Stück hat einen ganz anderen Wert als etwas Gesichtsloses, das im Container aus China kommt. Es geht um Qualität und um die Rohstoffe. Ein Rosshaarbesen aus dem Handel ist immer eine Mischung aus Rosshaar und Kunststoff. Bei mir ist er zu 100 Prozent aus Rosshaar. Das macht einen echten Unterschied: Kunststoff wirbelt beim Zusammenkehren den Staub auf, Rosshaar bindet ihn. Hochwertige Materialien und Handwerk in Wien haben ihren Preis – aber den Unterschied sieht der Kunde, sobald er die Bürste verwendet. Die Leute kaufen eine Schuhputzbürste, kommen für eine Nagelbürste wieder, dann für eine Haarbürste. Und die Mundpropaganda wirkt. Erst letztens wurde mir gesagt: „Meine Tante hat bei Ihnen gekauft.“ Da spüre ich, dass meine Arbeit geschätzt wird.