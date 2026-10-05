ÖFB bleibt ungeschlagen & kein Sirtaki für Klopp

Vier Spiele, acht Punkte – das ÖFB-Team bleibt in der Nations League auch in den Auswärtsspielen ungeschlagen! Im Podcast „Sportkrone Inside“ analysieren wir noch einmal die Begegnungen gegen den Kosovo, Irland und Israel, bewerten Klopps Einstand als DFB-Coach und wir thematisieren den tiefen Fall des kroatischen Fußball-Nationalteams. Außerdem kommt es am gestrigen Sonntag zu einer Premiere in der Frauen-Bundesliga, wo das erste Wiener Derby ganz klar an die Veilchen geht.