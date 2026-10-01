The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Start Against Ireland!

Wiegele is making his second international appearance

Since 2023, Kalajdzic had only been in the ÖFB starting lineup for the World Cup opener in June against Jordan (3-1). In Dublin, the 29-year-old was chosen over Michael Gregoritsch and Junior Adamu, one of whom had started as the lone striker in each of the previous two matches. Rangnick had already rotated six positions between the matches against Israel (3–1) and Kosovo. Chukwuemeka makes his starting lineup debut in Ireland. Florian Wiegele, as announced by Rangnick, makes his second international appearance in goal.