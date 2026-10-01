Nations League Match
The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Start Against Ireland!
Here it is—the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for victory in today’s Nations League match against Ireland!
The Lineup:
Austria’s national team head coach Rangnick is starting Sasa Kalajdzic as the center forward in the Nations League away game in Ireland. The LASK striker is one of six changes to the starting lineup compared to Sunday’s 3-1 victory over Kosovo in Vienna. Carney Chukwuemeka has also been called up to the team on the offensive end, while the back four consists of Stefan Posch, David Affengruber (once again), Philipp Lienhart, and Phillipp Mwene.
Wiegele is making his second international appearance
Since 2023, Kalajdzic had only been in the ÖFB starting lineup for the World Cup opener in June against Jordan (3-1). In Dublin, the 29-year-old was chosen over Michael Gregoritsch and Junior Adamu, one of whom had started as the lone striker in each of the previous two matches. Rangnick had already rotated six positions between the matches against Israel (3–1) and Kosovo. Chukwuemeka makes his starting lineup debut in Ireland. Florian Wiegele, as announced by Rangnick, makes his second international appearance in goal.
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