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Fiesta de los Muertos im Familypark

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10.10.2026 00:01
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Schaurig-schöne Begegnungen: Bei „Fiesta de los Muertos“ verwandelt sich der Familypark in eine ...
Schaurig-schöne Begegnungen: Bei „Fiesta de los Muertos“ verwandelt sich der Familypark in eine geheimnisvolle Halloween-Welt.(Bild: Familypark/ Andreas Hafenscher)
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Von Promotion Team

Bunte Totenköpfe, fantasievolle Figuren, Musik, Shows und jede Menge Halloween-Stimmung: Im Herbst verwandelt sich der Familypark wieder in eine außergewöhnliche Erlebniswelt für die ganze Familie. Von 23. Oktober bis 1. November 2026 wird bei der Fiesta de los Muertos gefeiert, gestaunt und natürlich auch ein bisschen gegruselt. Wer sich schon vorher einstimmen möchte, kann von 16. bis 18. Oktober beim Halloween Warm-Up erste schaurig-schöne Abenteuer erleben.

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Dabei zeigt Halloween im Familypark viele verschiedene Gesichter. Familien mit kleineren Kindern können sich auf ein farbenfrohes Programm voller Magie und Unterhaltung freuen, während Teenager und Erwachsene in den Haunted Houses ihre Nerven auf die Probe stellen können. So bestimmt jede Familie selbst, wie viel Grusel zu ihrem perfekten Halloween-Tag gehört.

Halloween Warm-Up: der Vorgeschmack auf die große Fiesta
Beim Warm-Up von 16. bis 18. Oktober können sich Besucher schon eine Woche vor der Fiesta auf Halloween einstimmen. Auf dem Programm stehen unter anderem Shows auf der Open-Air-Bühne, Walking Acts, Kinderschminken und die beiden Haunted Houses.

Auch beeindruckende Showeinlagen gehören zum Halloween-Programm im Familypark dazu.
Auch beeindruckende Showeinlagen gehören zum Halloween-Programm im Familypark dazu.(Bild: Familypark/ Andreas Hafenscher)

Fiesta de los Muertos: Halloween bis 21 Uhr
Von 23. Oktober bis 1. November wird das Programm noch umfangreicher. Während der Fiesta de los Muertos ist der Familypark täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Gerade am Abend, wenn es dunkel wird und der Park in Halloween-Licht getaucht ist, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre.

Zu den Höhepunkten zählen die Shows im Zirkuszelt. In der Kindershow erleben Filippo & Minky gemeinsam mit Artisten ein buntes Abenteuer voller Musik, Tanz und Akrobatik. Bei der Abendshow wird es rockiger und spektakulärer: Trommelrhythmen, Tanz und beeindruckende Akrobatik sorgen für eine intensivere Halloween-Stimmung.

Bei den Halloween-Shows sorgen Filippo & Minky für beste Stimmung.
Bei den Halloween-Shows sorgen Filippo & Minky für beste Stimmung.(Bild: Familypark/ Andreas Hafenscher)

Auch die beiden Haunted Houses sind während der Fiesta geöffnet. In The Underground führt der Weg durch eine düstere Welt aus Kanalisation und U-Bahn-Schächten. Enge Gänge, dunkle Ecken und unheimliche Kreaturen machen das Horrorhaus zur echten Mutprobe. Im Nightmare Manor warten lange, dunkle Gänge und Gestalten, denen man lieber nicht begegnen möchte. Beide Haunted Houses werden ab 14 Jahren empfohlen.

Dazu kommen Walking Acts, Zauberei, Kinderschminken und weitere Halloween-Überraschungen im gesamten Park. Natürlich bleiben auch die Fahrattraktionen geöffnet.

So können Familien ihren Tag ganz nach Lust und Alter zusammenstellen: tagsüber Attraktionen und familienfreundliches Programm genießen und später, wenn es dunkler wird, noch etwas mehr Halloween-Stimmung und Nervenkitzel mitnehmen.

Tickets am besten vorab sichern
Tickets für das Halloween Warm-Up kosten 41 Euro online beziehungsweise 44 Euro an der Tageskassa. Für die Fiesta de los Muertos kostet das Tagesticket 43 Euro online beziehungsweise 46 Euro an der Tageskassa. Da Tickets an der Tageskassa nur nach Verfügbarkeit erhältlich sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Online-Buchung.

Einzelne Zusatzangebote wie die Shows im Zirkuszelt, die Haunted Houses und das Kinderschminken werden separat gebucht beziehungsweise bezahlt.

Auch für Jahreskartenbesitzer gelten unterschiedliche Regelungen: Beim Halloween Warm-Up ist keine zusätzliche Reservierung erforderlich und das Warm-Up kann beliebig oft besucht werden. Für die Fiesta de los Muertos ist hingegen eine Online-Reservierung notwendig. Pro Jahreskarte ist im Zeitraum von 23. Oktober bis 1. November ein Besuch möglich.

Ein Herbsttag zwischen Fiesta und Gänsehaut
Halloween im Familypark ist weit mehr als ein klassisches Gruselevent. Kinder können Filippo & Minky begleiten, Zauberei erleben oder sich in fantasievolle Halloween-Figuren verwandeln lassen. Wer mehr Nervenkitzel sucht, wagt sich ins Haunted House oder besucht die Abendshow. Dazwischen bleibt genug Zeit, die Attraktionen zu genießen und den Park in seiner außergewöhnlichen Halloween-Kulisse zu entdecken.

So entsteht ein Halloween-Erlebnis, das sich jede Familie selbst zusammenstellen kann: mal bunt und verspielt, mal magisch und mal ziemlich schaurig.

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