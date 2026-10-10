Fiesta de los Muertos im Familypark

Bunte Totenköpfe, fantasievolle Figuren, Musik, Shows und jede Menge Halloween-Stimmung: Im Herbst verwandelt sich der Familypark wieder in eine außergewöhnliche Erlebniswelt für die ganze Familie. Von 23. Oktober bis 1. November 2026 wird bei der Fiesta de los Muertos gefeiert, gestaunt und natürlich auch ein bisschen gegruselt. Wer sich schon vorher einstimmen möchte, kann von 16. bis 18. Oktober beim Halloween Warm-Up erste schaurig-schöne Abenteuer erleben.