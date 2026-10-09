Linz schließt zu Tabellenführer Südtirol auf

In Budapest entschied das Powerplay die Partie, diesmal aber nicht zugunsten der bisher in Überzahl so starken Wiener. Die Vienna Caps gingen gegen den bisherigen Tabellenvorletzten durch Jakob Lilja früh in Führung (3.), Ferencvaros drehte die Partie durch zwei Powerplaytore letztlich entscheidend. Vor der Partie gaben die Caps die Weiterverpflichtung von Torhüter Adam Reideborn bekannt. Der Schwede war ursprünglich nur bis Mitte Oktober verpflichtet worden, wurde nun aber bis 2028 verlängert, weil sich Sebastian Wraneschitz aufgrund einer Unterkörperverletzung einer Operation unterziehen muss und monatelang ausfällt.