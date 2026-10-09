Linz schließt zu Tabellenführer Südtirol auf

Die Black Wings Linz haben in der ICE-Eishockeyliga mit dem vierten Sieg in Folge die Lücke zu Tabellenführer HCB Südtirol geschlossen. Die Linzer feierten am Freitag einen 5:2-Heimsieg gegen HC Pustertal, die Bozener mussten sich in Villach nach Verlängerung 3:4 geschlagen geben. Die Pioneers Vorarlberg holten mit einer 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen gegen den KAC im neunten Spiel den ersten Punkt.
Eine Überraschung gelang den Innsbrucker Haien, die dem HC Milano mit einem 4:1-Erfolg das Heimdebüt verdarben. Meister Graz99ers verlor bei Olimpija Ljubljana 3:4 nach Verlängerung. Red Bull Salzburg gewann bei Fehervar 6:1, die Vienna Capitals mussten sich bei Ferencvaros Budapest 2:3 geschlagen geben.
Die Black Wings setzten ihren Lauf auch gegen den zuletzt viermal erfolgreichen Vizemeister aus Bruneck fort. Stefan Gaffal (10., 24.) und Graham Knott (14., 55.) mit je zwei Treffern sowie Brian Lebler (35.) schossen die Mannschaft von Philipp Lukas auf Platz zwei. Die Linzer überholten den KAC, der in Feldkirch trotz mehr als doppelt so vielen Torschüssen wie die Heimischen erst nach Penaltyschießen gewann.
Starkes Powerplay des VSV
Bozen blieb Tabellenführer ohne Niederlage in der regulären Spielzeit, musste sich nach 2:0 und 3:2-Führung aber beim VSV geschlagen geben. Die Villacher schafften es dank dreier Powerplay-Treffer durch Kevin Hancock (17.) und Ryan Sproul (23., 41.), in der Verlängerung, in der Elias Wallenta traf.
Die Graz99ers warten nun schon seit zwei Jahren auf einen Heimsieg gegen Ljubljana. Die Steirer kassierten bereits nach 25 Sekunden den ersten Gegentreffer und gerieten zu Beginn des Schlussdrittels 1:3 in Rückstand, holten dank Paul Huber (51.) und Nick Swaney (53.) aber noch einen Punkt. In der Verlängerung wurde Nicolai Meyer mit seinem zweiten Tor zum Matchwinner.
Hattrick von Schneider
Red Bull Salzburg feierte mit dem 6:1 bei Fehervar den dritten Sieg in Folge. Nach 0:1-Rückstand drehten die Salzburger ab Mitte des Mitteldrittels groß auf und kamen vor allem dank eines Hattricks von Peter Schneider (31., 39., 49./PP) und eines Doppelpacks von Jayden Lee (36., 38.) zu einem klaren Sieg, der den Titelmitfavoriten in der Tabelle auf Rang sieben nach vor bringt.
In Budapest entschied das Powerplay die Partie, diesmal aber nicht zugunsten der bisher in Überzahl so starken Wiener. Die Vienna Caps gingen gegen den bisherigen Tabellenvorletzten durch Jakob Lilja früh in Führung (3.), Ferencvaros drehte die Partie durch zwei Powerplaytore letztlich entscheidend. Vor der Partie gaben die Caps die Weiterverpflichtung von Torhüter Adam Reideborn bekannt. Der Schwede war ursprünglich nur bis Mitte Oktober verpflichtet worden, wurde nun aber bis 2028 verlängert, weil sich Sebastian Wraneschitz aufgrund einer Unterkörperverletzung einer Operation unterziehen muss und monatelang ausfällt.
Innsbruck verdirbt Milanos Heimdebüt
Der HC Innsbruck verdarb dem Liga-Neuling HC Milano dessen Heimdebüt. Die Mailänder hatten die ersten acht Spiele auswärts absolvieren müssen, 4.000 Fans in der ausverkauften Fire Ice Arena hofften vergeblich auf einen erfolgreichen Einstand. Routinier Diego Kostner sorgte mit dem ersten Treffer (11.) für einen guten Start der Italiener, Brett Davis (19.), Steven Owre (35.), Justin Richards (42.) und Marcel Witting (59.) fügten Milano aber die dritte Niederlage hintereinander zu.
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