Baidoo gewinnt mit Lens gegen Bachers Lyon

Samson Baidoo hat am Freitag ein erfolgreiches Comeback in der französischen Fußball-Meisterschaft gegeben.
Der 22-jährige Steirer wurde nach seiner Verletzungspause beim 2:1-Heimsieg von RC Lens im Schlager der Ligue 1 zum Auftakt der 6. Runde gegen Olympique Lyon in der 53. Minute eingetauscht.
Die Gastgeber verbesserten sich mit nun sieben Punkten vorerst auf Rang sieben. Bei den Verlierern spielte Felix Bacher in der Abwehr durch, sie sind mit elf Zählern weiter Zweiter.
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