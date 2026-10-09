Jetzt weiß Terror-Fan, wann er vor Richter muss

Mustafa A. ist staatenlos und lebt seit 2016 in Österreich. Der aus Gaza stammende 33-Jährige soll die Online-Plattform „Gaza Now“ mit rund vier bis fünf Millionen Followern aufgebaut haben. Propaganda für die Terrororganisationen Hamas, Hisbollah, die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, den Islamischen Dschihad in Palästina (PIJ), die Al-Quds-Brigaden, die Abu-Ali-Mustafa-Brigaden und die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) standen dort offenbar an der Tagesordnung. Unter anderem sollen Tötungen, Geiselnahmen und Leichenschändungen gutgeheißen bzw. regelrecht bejubelt worden sein. Auch dürften für die palästinensischen Terrorgruppierungen in großen Mengen Spenden gesammelt worden sein.