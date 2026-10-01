A Heartwarming Story
After a Tragedy, He Runs for All Children with Heart Conditions
On Sunday, the final Heart Run of the year will take place in Traun, Austria’s first “Heart Run City.” This event also holds special significance for Andreas Raffler from Lochen. “At first, I was just running for my daughter Lara. But now it’s taken on a whole new dimension,” says the former triathlete.
Additional signs next to the town name signs have been indicating it since summer—Traun is Austria’s first “Heart Run” town. It’s all the more fitting that, after seven stops, the year’s finale of this sporting event—launched by “Herzkinder Österreich” for children with heart conditions and their families—will take place there on Sunday starting at 9:30 a.m.
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