Women in Business
Craftsmanship Between Tradition and Innovation
In the latest episode of the podcast “Ich bin Unternehmerin PUNKT,” presented by Women in Business Upper Austria and “Krone,” podcast host Lisa Sigl welcomes Lisa-Maria Schwarz to the mic. The CEO shares how she combines tradition and innovation.
A family business with over 300 years of history. In Episode 8 of “Ich bin Unternehmerin PUNKT,” Regional Chair Lisa Sigl speaks with Lisa-Maria Schwarz of Schwarz Maultrommel and Original Kärntnerland Harmonika. Lisa-Maria was once Austria’s youngest harmonica maker and explains how she combines tradition, precision, and innovation to lead a craft business into the future.
She shares insights on how to find skilled workers in such a rare profession and reveals how four federal states come into play with the Kärntnerland harmonica. The episode offers fascinating insights into an international family-owned business with deep roots and valuable insights from the world of craftsmanship.
Live Podcast with Great Guests
And there’s already an exciting announcement for the next episode. It will take place on November 18 at 6:30 p.m. as a live podcast at the Power Center of Energie AG. The guests will be Hannelore Veit (journalist), Christina Meinl (CEO of Julius Meinl Austria), and Beatrix Brunner (CEO of Paul Ott GmbH). As always, Lisa Sigl will host the event.
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