Craftsmanship Between Tradition and Innovation

Live Podcast with Great Guests

And there’s already an exciting announcement for the next episode. It will take place on November 18 at 6:30 p.m. as a live podcast at the Power Center of Energie AG. The guests will be Hannelore Veit (journalist), Christina Meinl (CEO of Julius Meinl Austria), and Beatrix Brunner (CEO of Paul Ott GmbH). As always, Lisa Sigl will host the event.