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Beim Heurigen kommt Rechenzentrum auf Prüfstand

Niederösterreich
30.09.2026 06:00
Mit diesem Symbolbild wird für den Bau des Rechenzentrums geworben.
Mit diesem Symbolbild wird für den Bau des Rechenzentrums geworben.(Bild: CloudHQ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Pläne für ein Großprojekt sorgen in Leopoldsdorf bei Wien seit Wochen für Aufregung. Viele Fragen sind offen. Gibt’s am 1. Oktober Antworten?

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Große Pläne werden für ein fast sieben Hektar großes Areal in Leopoldsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha, gewälzt. Wie berichtet, soll dort ein Rechenzentrum entstehen. Auch der Betrieb eines Umspannwerkes auf dem Gelände ist Thema. Die Voraussetzungen für die Verbauung hat der Gemeinderat bereits abgesegnet. Innerhalb der Bevölkerung haben sich viele Fragen zu dem Projekt aufgestaut.

Verwirrspiel um Bürger-Info
Denn Details zu dem Rechenzentrum ist man den besorgten Bürgern bisher schuldig geblieben. Seit August wurde eine Bürgerversammlung zu dem Vorhaben versprochen. Leopoldsdorfer berichten jedoch von einem wahren Verwirrspiel rund um diese Informationsveranstaltung. Als Termin sickerte schließlich der 1. Oktober durch. „Im Gemeindeamt hatte man aber keine Kenntnis davon“, schildert ein Bürger. Dann wurde zumindest der Termin bestätigt, doch der Ort blieb vorerst unbekannt.

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Beschränkte Teilnehmerzahl
Jetzt ist es aber fix: Am Donnerstag ab 17.30 Uhr geben Vertreter von Betreiber CloudHQ im Heurigen Reblaus Einblicke in die Rechenzentrumspläne. „Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen“, wird betont. Aber Achtung: Wegen beschränkter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per E-Mail nötig: leopoldsdorf@cloudhq.comm

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