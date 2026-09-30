Beim Heurigen kommt Rechenzentrum auf Prüfstand

Verwirrspiel um Bürger-Info

Denn Details zu dem Rechenzentrum ist man den besorgten Bürgern bisher schuldig geblieben. Seit August wurde eine Bürgerversammlung zu dem Vorhaben versprochen. Leopoldsdorfer berichten jedoch von einem wahren Verwirrspiel rund um diese Informationsveranstaltung. Als Termin sickerte schließlich der 1. Oktober durch. „Im Gemeindeamt hatte man aber keine Kenntnis davon“, schildert ein Bürger. Dann wurde zumindest der Termin bestätigt, doch der Ort blieb vorerst unbekannt.