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Win one of five iPhone 17e models

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01.10.2026 00:01
(Bild: Krone KREATIV/krone kreativ)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Krone+ is celebrating its birthday—and rewarding its loyal readers! Exclusively for all print and digital subscribers, “Krone” is giving away five brand-new iPhone 17e. Enter, cross your fingers, and with a little luck, you’ll soon be holding one of these coveted smartphones in your hands!

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As we all know, birthdays are meant to be celebrated. But at Krone+, it’s our subscribers who get to enjoy the gifts this time. To mark our anniversary, we’re offering a very special thank-you for our readers’ loyalty.

Apple’s New All-Arounder 
The iPhone 17e is packed with cutting-edge technology: Inside, it’s powered by Apple’s A19 chip, designed to deliver high performance for everyday use, streaming, and gaming. It also features a 6.1-inch Super Retina XDR OLED display that renders photos, videos, and apps with exceptional detail.

The smartphone also has a lot to offer amateur photographers. The 48-megapixel Fusion camera enables high-resolution shots and also offers a 2x telephoto option. Videos can be recorded in 4K Dolby Vision at up to 60 frames per second. A 12-megapixel TrueDepth camera is available for selfies and video calls. Other features include MagSafe, USB-C, and at least 256 GB of storage.

Five units are waiting for new owners
 And Krone subscribers now have the chance to win this very smartphone. To celebrate Krone+’s anniversary, “Krone” is giving away five iPhone 17e models. Simply fill out the form below as a Krone subscriber, and you’ll be entered into the drawing. The entry deadline is October 15 at 9:00 a.m. 

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