Win one of five iPhone 17e models

The smartphone also has a lot to offer amateur photographers. The 48-megapixel Fusion camera enables high-resolution shots and also offers a 2x telephoto option. Videos can be recorded in 4K Dolby Vision at up to 60 frames per second. A 12-megapixel TrueDepth camera is available for selfies and video calls. Other features include MagSafe, USB-C, and at least 256 GB of storage.