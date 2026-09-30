E-Biker (68) nach schwerem Sturz bewusstlos

Fataler Unfall in Niederthai im Tiroler Bezirk Imst am Dienstag! Ein Deutscher (68) kam bei einer Tour mit dem E-Bike zu Sturz und zog sich dabei derart schwere Verletzungen zu, dass er das Bewusstsein verlor. Ein Notarzthubschrauber musste ausrücken.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 13.30 Uhr. Der 68-Jährige fuhr auf einer Gemeindestraße in Niederthai in Richtung Tal. Hinter ihm fuhr sein 63-jähriger Begleiter. „Als sich der 68-Jährige während der Fahrt umdrehte, um seinem Kollegen etwas mitzuteilen, verlor er die Kontrolle über das E-Bike“, heißt es von der Polizei.
Mit Heli in Klinik
In der Folge kam der Mann zu Sturz, prallte mit dem Kopf auf den Asphalt, überschlug sich und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der 68-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Notarzthelikopter „Martin 2“ in die Klinik Innsbruck geflogen werden.
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