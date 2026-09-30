E-Biker (68) nach schwerem Sturz bewusstlos

Mit Heli in Klinik

In der Folge kam der Mann zu Sturz, prallte mit dem Kopf auf den Asphalt, überschlug sich und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der 68-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Notarzthelikopter „Martin 2“ in die Klinik Innsbruck geflogen werden.