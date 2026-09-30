Nach Zusammenstoß Überschlag von Mopedfahrerin

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochmorgen eine 15-jährige Mopedlenkerin bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Radfeld in Tirol zu. Die junge Deutsche überschlug sich bei dem Zusammenstoß.
Die junge, in Tirol wohnhafte Deutsche passierte gegen 7.30 Uhr mit ihrem Moped den Kreuzungsbereich Innstraße/Kirchfeld im Gemeindegebiet von Radfeld. Zu dem Zeitpunkt wollte gerade eine 34-jährige Einheimische mit ihrem Pkw nach rechts in die Innstraße einbiegen – es kam zu einer Kollision.
Schwere Verletzungen am Knie
Die 15-Jährige stürzte und überschlug sich in der Folge. Die Pkw-Lenkerin leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung musste die Deutsche mit schweren Verletzungen im Bereich des linken Knies mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein gebracht werden.
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