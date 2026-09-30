Nach Zusammenstoß Überschlag von Mopedfahrerin

Schwere Verletzungen am Knie

Die 15-Jährige stürzte und überschlug sich in der Folge. Die Pkw-Lenkerin leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung musste die Deutsche mit schweren Verletzungen im Bereich des linken Knies mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein gebracht werden.