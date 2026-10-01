Als Feuersturm den Wald fraß

Natur leckt noch immer ihre verkohlten Wunden

Doch die Narben am Bergkamm bleiben. „Es wird 100 Jahre dauern, bis sich der Wald erholt hat. Seit 2022 haben wir 10.000 Bäume und Sträucher gepflanzt sowie 500 Kilo Samen ausgebracht“, versichert Peter Lepokowic, Leiter der Forstverwaltung der Stadt Wien. Fahrafellner unterstreicht die Lehren aus dem Umweltdrama: „Löschwasserreserven und widerstandsfähige Mischwälder sollen künftige Katastrophen abfedern. Doch eine weggeworfene Zigarette kann genügen, um aus einem Funken erneut eine Feuerhölle zu machen“. Entscheidend sei Teamwork von Löschmannschaften am Boden und Helikoptern. Denn mediterrane Verhältnisse, geprägt von extremer Hitze und Trockenheit, sind längst bei uns angekommen.