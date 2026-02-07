Sterbehilfe-Aktivist will Suizid-Halsband testen

Aktivist erfand auch Suizid-Kapsel

Nitschke erfand zudem eine Suizid-Kapsel, mit der sich Personen ebenfalls ohne fremde Hilfe das Leben nehmen können. Per Knopfdruck wird Stickstoff in die Kabine geleitet, was ebenfalls erst zu Bewusstlosigkeit und dann zum Tod führt. Im Jahr 2024 wurde diese Maschine erstmals von der Organisation The Last Resort in der Schweiz und von einer US-Amerikanerin (64) getestet. Die Frau soll unter einer Immunschwäche und daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen gelitten haben.