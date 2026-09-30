Major Rescue Operation
Three Adults and Two Children Injured in Crash
On Tuesday, a driver from the Innviertel region caused a serious traffic accident on Mattseer Straße in Upper Austria, leaving five people injured. While turning, the driver failed to see a family’s car and rammed into it with great force. Some of the occupants suffered serious injuries.
A 42-year-old man from Munderfing was driving his car on the L505 (Mattseer Straße) on Tuesday around 4:55 p.m., traveling from Mattighofen toward Jeging. At the same time, a 48-year-old mother from Jeging was driving her car in the opposite direction. Among those in her vehicle were her husband (46), her 16-year-old son, and her 8-year-old daughter.
Side-Impact Collision
The 42-year-old man intended to turn left onto Erlach municipal road. In doing so, he likely failed to see the 48-year-old woman’s car. A collision ensued, with the right front of the 42-year-old’s car striking the left front of the oncoming vehicle.
The crews of five ambulances, the Braunau emergency medical response vehicle, and a rescue helicopter attended to the five injured individuals. They were transported to Braunau Hospital and the Salzburg State Hospital, respectively, for further treatment. Both vehicles were totaled
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