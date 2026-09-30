Three Adults and Two Children Injured in Crash

A 42-year-old man from Munderfing was driving his car on the L505 (Mattseer Straße) on Tuesday around 4:55 p.m., traveling from Mattighofen toward Jeging. At the same time, a 48-year-old mother from Jeging was driving her car in the opposite direction. Among those in her vehicle were her husband (46), her 16-year-old son, and her 8-year-old daughter.