„Game of Thrones“-Serie witziger als das Original

Mindestens um die Herrschaft über Westeros, wenn nicht um das Ende der Welt geht es in „Game of Thrones“, einer der gewaltigsten und erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Jetzt benutzt der seit dieser Woche in Österreich verfügbare Streamingdienst HBO Max die Spin-Off-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ als Kickstarter für das Lukrieren von Abonnenten – und die neue Produktion zeigt, dass es nicht immer überdimensionierte Geschichten braucht, um zu begeistern. Denn in der erfrischend knapp gehaltenen sechsteiligen Serie, die hundert Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielt, dreht sich alles um das Leben und die Träume eines einfachen Ritters und die besondere Freundschaft zu seinem Knappen.