„Game of Thrones“-Serie witziger als das Original

Das „Game of Thrones“-Spin-Off „A Knight of the Seven Kingdoms“ ist ein Trumpf im Ärmel des neuen Streamingdiensts HBO Max, der diese Woche in Österreich gestartet ist. Fans können sich freuen, die sechsteilige Serie ist kurzweilig und witzig – die „Krone“ sah sie vorab.
Mindestens um die Herrschaft über Westeros, wenn nicht um das Ende der Welt geht es in „Game of Thrones“, einer der gewaltigsten und erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Jetzt benutzt der seit dieser Woche in Österreich verfügbare Streamingdienst HBO Max die Spin-Off-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ als Kickstarter für das Lukrieren von Abonnenten – und die neue Produktion zeigt, dass es nicht immer überdimensionierte Geschichten braucht, um zu begeistern. Denn in der erfrischend knapp gehaltenen sechsteiligen Serie, die hundert Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielt, dreht sich alles um das Leben und die Träume eines einfachen Ritters und die besondere Freundschaft zu seinem Knappen.
„Duncan der Große“ hat weder Rüstung noch ausreichend Training, aber will unbedingt bei einem Turnier mitkämpfen. Sein kahlköpfiger Knappe Egg folgt ihm treu, auch wenn die beiden meist im Freien übernachten müssen und kaum genug zu essen haben.
„A Knight of the Seven Kingdoms“ basiert natürlich wieder auf Werken von George R. R. Martin, dieses Mal auf der Trilogie „Der Heckenritter von Westeros“. Ira Parker hat daraus ein entzückendes Drehbuch geschaffen, das viel Wärme ausstrahlt und vor Witz nur so sprüht. Das funktioniert vor allem durch die Gegensätze von Ritter und Knappe: Peter Claffey spielt Duncan als zahmen Riesen mit dem Herz am rechten Fleck, der aber nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Der erst elf Jahre alte Dexter Sol Ansell brilliert als der scharfsinnige Egg, der seinen Meister mehrfach aus der Zwickmühle holt.
Ein großer Serienspaß – nur mit dem Fäkalhumor hat man es gar etwas übertrieben.
