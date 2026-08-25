Kit Harington spielt eitlen Gilderoy Lockhart

Von „Game of Thrones“ zu „Harry Potter“: Der britische Schauspieler Kit Harington wird in der zweiten Staffel der Harry-Potter-Serie mitwirken. Der 39-Jährige übernimmt die Rolle des eitlen und arroganten Hogwarts-Professors Gilderoy Lockhart, heißt es in einer Instagram-Story auf dem Harry-Potter-Account. Es habe eine „kleine Änderung aufgrund des Zeitplans“ gegeben.
Erst vor zwei Wochen hatte der Streamingdienst HBO Max den Briten Nicholas Hoult („X-Men“, „The Menu“) für diese Rolle angekündigt. Laut des Branchenportals Deadline.com musste Hoult (36) aus Termingründen absagen.
Der Schauspieler ist demnach mit der „Superman“-Fortsetzung „Man of Tomorrow“ in Beschlag.
HBO Max kündigte auf Instagram an, dass Kit Harington für Nicholas Hoult übernehmen wird:
Erste Staffel zu Weihnachten
HBO Max will die erste Staffel der Serienadaption der weltbekannten Romane von Autorin J.K. Rowling zu Weihnachten 2026 herausbringen. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. John Lithgow verkörpert den Schulleiter Albus Dumbledore.
Die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel – mit Harington – sollen in diesem Herbst anlaufen. In „Game of Thrones“ spielte der Brite einen der Hauptcharaktere, die Figur Jon Snow.
Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. In dem Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) verkörperte Hollywood-Star Kenneth Branagh die Rolle des selbstverliebten Hochstaplers Lockhart.
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