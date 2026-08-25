Kit Harington spielt eitlen Gilderoy Lockhart

Von „Game of Thrones“ zu „Harry Potter“: Der britische Schauspieler Kit Harington wird in der zweiten Staffel der Harry-Potter-Serie mitwirken. Der 39-Jährige übernimmt die Rolle des eitlen und arroganten Hogwarts-Professors Gilderoy Lockhart, heißt es in einer Instagram-Story auf dem Harry-Potter-Account. Es habe eine „kleine Änderung aufgrund des Zeitplans“ gegeben.