Mystery Surrounding Morgi’s Helicopter
“The helicopter flew right out from under my nose”
Where is the stolen helicopter belonging to former ski jumper Thomas Morgenstern? Even two days after the mysterious heist, investigators are still baffled. Meanwhile, the airport operator spoke to the “Krone” about the night of the crime—including criticism of airspace surveillance—and why he’s convinced the theft was planned well in advance.
A crumpled roll of police caution tape lies in a field at the Mauterndorf airfield in Salzburg. Otherwise, the area on the outskirts of the Lungau municipality seems as tranquil as ever—and yet one of the greatest criminal mysteries of recent times took place here. “The whole thing is just unbelievable,” says Robert Wieland, chairman of the airfield, who remains completely baffled.
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