Energie AG Confirms Entry into Wind Farm in Sandl

On Tuesday afternoon, the supervisory board of Energie AG made two important decisions. First, the utility company (which is majority-owned by the state of Upper Austria) will indeed take a 30 percent stake in the planned wind farm in Sandl. This plan was announced last week—as reported by the “Krone”—and is controversial because the state government actually intends to designate the area as a wind power exclusion zone. However, the regulation has not yet been issued.