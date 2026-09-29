And CEO Extends Term
Energie AG Confirms Entry into Wind Farm in Sandl
The supervisory board of the Upper Austrian utility company Energie AG has approved the sensitive investment in the planned wind farm in Sandl and reappointed CEO Leonhard Schitter early for another five years.
On Tuesday afternoon, the supervisory board of Energie AG made two important decisions. First, the utility company (which is majority-owned by the state of Upper Austria) will indeed take a 30 percent stake in the planned wind farm in Sandl. This plan was announced last week—as reported by the “Krone”—and is controversial because the state government actually intends to designate the area as a wind power exclusion zone. However, the regulation has not yet been issued.
CEO Reappointed
Second, the supervisory board has reappointed Leonhard Schitter, chairman of the executive board of Energie AG, as CEO for another five years ahead of schedule. Schitter’s new term begins on January 1, 2028. This unusually early reappointment likely has a significant side effect: the leadership of the state utility will no longer be an issue in the 2027 election year.
Under Schitter’s leadership, Energie AG will invest four billion euros by 2035 in renewable energy generation, grids, and storage. “I am very pleased to have the opportunity to continue on the path we have begun,” said Schitter following the supervisory board’s decision.
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