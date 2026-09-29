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Poor Point Totals

That’s it! Coach Fired by Seventh-Place Bundesliga Team

Nachrichten
29.09.2026 18:55
The clock no longer matters—for Denny Krcmarek, his time as Vienna’s coach has come to an end …
The clock no longer matters—for Denny Krcmarek, his time as Vienna’s coach has come to an end …(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Vienna’s management has reacted to the team’s weak start to the Women’s Bundesliga season! After earning just seven points in the first eight rounds, the Döbling-based club announced on Tuesday that it was parting ways with head coach Denny Krcmarek …

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The move to bring in the 34-year-old hadn’t yielded the desired results, as he had been unexpectedly appointed just about two weeks before the start of the season to replace Mark Dobrounig, who had been in the role for the previous four years.

“We want to take the time we need!”
Assistant coach Peter Ganster will serve as interim coach for the seventh-place team until the winter break.

“Peter knows the team and will guide it through the coming weeks. We want to take the time needed to find a solution for the team’s future direction by winter,” said sporting director Mario Graf.

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