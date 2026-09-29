Top-Speaker: „Sport könnte so viel bewirken!“

Um das zu schaffen, spielt der Sport eine ganz enorme Rolle! Denn nur, wer gesund ist, kann auch Leistung erbringen. Das wurde unter anderem beim Sportgipfel, der nun schon traditionell am Vorabend zum Start des Zukunftsforums stattfindet, intensiv besprochen. Forums-Veranstalter und Moderator Christoph Stadler präsentierte dahin gehend eindringliche Zahlen: „2,4 Milliarden Euro Kosten entstehen jährlich durch Bewegungsmangel in Österreich, während wir lediglich 200 Millionen in den Sport investieren. Das sagt schon sehr viel!“ Sport-Austria-Präsident Hans Niessl nickt: „Durch Sport sind Menschen gesünder, er ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor, dient der Integration und somit unserer Gesellschaft. Leider haben wir viel Überzeugungsarbeit zu leisten im Sport und die Budgets werden überall gekürzt.“