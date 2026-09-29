Top-Speaker: „Sport könnte so viel bewirken!“

Bewegung hält gesund und hilft, Innovationen zu schaffen. Beim dritten Zukunftsforum Ramsau diskutieren hochrangige Persönlichkeiten, wie man sich weiterentwickeln und auf jeder Ebene erfolgreich sein kann.
„Die Champions der Zukunft sind wir – No Risk, No Success“ – nein, ohne Risiko tritt der Erfolg nicht ein. Um zu riskieren, braucht es allerdings eine große Portion Mut, und der fehlt uns doch sehr oft.
Unter oben genanntem Motto findet aktuell das dritte Zukunftsforum in der Ramsau statt, organisiert von Anton Schutti, Michaela und Christoph Stadler. Das Ambiente am Fuße des Dachsteins könnte nicht schöner sein, finden auch die zahlreichen Top-Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Sport, die sich am Kraftplatz der Ramsau zusammentun und gemeinsam Wege erläutern, um Innovation mit Leidenschaft umzusetzen.
Um das zu schaffen, spielt der Sport eine ganz enorme Rolle! Denn nur, wer gesund ist, kann auch Leistung erbringen. Das wurde unter anderem beim Sportgipfel, der nun schon traditionell am Vorabend zum Start des Zukunftsforums stattfindet, intensiv besprochen. Forums-Veranstalter und Moderator Christoph Stadler präsentierte dahin gehend eindringliche Zahlen: „2,4 Milliarden Euro Kosten entstehen jährlich durch Bewegungsmangel in Österreich, während wir lediglich 200 Millionen in den Sport investieren. Das sagt schon sehr viel!“ Sport-Austria-Präsident Hans Niessl nickt: „Durch Sport sind Menschen gesünder, er ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor, dient der Integration und somit unserer Gesellschaft. Leider haben wir viel Überzeugungsarbeit zu leisten im Sport und die Budgets werden überall gekürzt.“
2,4 Milliarden Euro Kosten entstehen jährlich durch Bewegungsmangel in Österreich, während wir lediglich 200 Millionen in den Sport investieren. Das sagt viel!
Veranstalter Christoph Stadler
Simply-Strong-Geschäftsführer Werner Schwarz schlägt Alarm: „Ein Drittel der Jugendlichen zwischen 15 und 18 kämpfen mit depressiven Episoden. Sie sind müde und nicht motiviert. Die Rahmenbedingungen haben sich für sie geändert, deswegen müssen wir das Angebot anpassen.“
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