Beiwagen-Lenker erlitt schwere Kopfverletzungen

Ungewöhnlicher Unfall am Dienstagvormittag in Mariazell (Steiermark): Auf der B20 geriet ein Beiwagen-Gespann auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Mauer. Der Lenker erlitt schwere Kopfverletzungen.
Der 39-jährige Niederösterreicher aus dem Bezirk Lilienfeld war gegen 9.10 Uhr auf der Mariazeller Straße in Richtung Gußwerk unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve verlor er laut Zeugen die Kontrolle über seine Beiwagenmaschine. Auf der Gegenfahrbahn prallte er gegen eine Hauswand.
Ersthelfer und ein First Responder übernahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Versorgung des Verunglückten. Schließlich wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 15 alarmiert, der den 39-Jährigen mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Spital flog.
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