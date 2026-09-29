Beiwagen-Lenker erlitt schwere Kopfverletzungen

Der 39-jährige Niederösterreicher aus dem Bezirk Lilienfeld war gegen 9.10 Uhr auf der Mariazeller Straße in Richtung Gußwerk unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve verlor er laut Zeugen die Kontrolle über seine Beiwagenmaschine. Auf der Gegenfahrbahn prallte er gegen eine Hauswand.