Mopedfahrer (15) auf Kreuzung von Auto erfasst

Schwerer Verkehrsunfall Montagnachmittag im südweststeirischen St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg): Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Der Jugendliche musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.
Kurz vor 17 Uhr kam es am Montag in St. Martin im Sulmtal auf einer Kreuzung zu einer Kollision zwischen einem 62-jährigen Autofahrer aus Kärnten und einem Mopedlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung per Hubschrauber auf die Grazer Uniklinik geflogen werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Alkolenker fährt Mopedfahrerin um
Zu einem weiteren Unfall mit einem Moped kam es am Montagabend kurz nach 20 Uhr in Feldbach: Ein 41-jähriger Autofahrer dürfte auf der B66 eine Mopedlenkerin übersehen haben und fuhr auf sie auf. Die 40-Jährige kam zu Sturz und musste vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht werden. Der beim Pkw-Fahrer durchgeführte Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.