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Mit Heli ins Spital

Mopedfahrer (15) auf Kreuzung von Auto erfasst

Steiermark
29.09.2026 07:36
Der Rettungshubschrauber flog den 15-Jährigen auf die Grazer Uniklinik.
Der Rettungshubschrauber flog den 15-Jährigen auf die Grazer Uniklinik.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Verkehrsunfall Montagnachmittag im südweststeirischen St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg): Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Der Jugendliche musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden. 

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Kurz vor 17 Uhr kam es am Montag in St. Martin im Sulmtal auf einer Kreuzung zu einer Kollision zwischen einem 62-jährigen Autofahrer aus Kärnten und einem Mopedlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung per Hubschrauber auf die Grazer Uniklinik geflogen werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Alkolenker fährt Mopedfahrerin um
Zu einem weiteren Unfall mit einem Moped kam es am Montagabend kurz nach 20 Uhr in Feldbach: Ein 41-jähriger Autofahrer dürfte auf der B66 eine Mopedlenkerin übersehen haben und fuhr auf sie auf. Die 40-Jährige kam zu Sturz und musste vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht werden. Der beim Pkw-Fahrer durchgeführte Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

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