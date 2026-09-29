Mopedfahrer (15) auf Kreuzung von Auto erfasst

Alkolenker fährt Mopedfahrerin um

Zu einem weiteren Unfall mit einem Moped kam es am Montagabend kurz nach 20 Uhr in Feldbach: Ein 41-jähriger Autofahrer dürfte auf der B66 eine Mopedlenkerin übersehen haben und fuhr auf sie auf. Die 40-Jährige kam zu Sturz und musste vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht werden. Der beim Pkw-Fahrer durchgeführte Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.