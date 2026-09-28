Goal for the National Team
Salzburg Youngster Makes Match-Winning Debut
After strong performances with Red Bull Salzburg, Aboubacar Camara made his debut for the Burkina Faso national team on Monday. In the Africa Cup of Nations qualifiers, the 19-year-old emerged as the match-winner for his team.
Aboubacar Camara continues to ride the wave of success! The 19-year-old most recently scored the goal that sealed a 3-0 victory with a bicycle kick in a top match of the Austrian Bundesliga. On Monday, the forward made his debut for the Burkina Faso national team. And what a debut it was!
In the Africa Cup of Nations qualifier against the Central African Republic, Camara came on as a substitute in the 59th minute. One minute later, the lightning-fast winger—who celebrates his 20th birthday on Wednesday—scored the game-winning goal with a right-footed shot to make it 1-0.
Forward Redzic Injured
While Camara continues to shine, his teammate at the Bulls, Damir Redzic, suffered a setback. The Hungarian sustained an ankle injury while playing for the Hungarian national team. The 23-year-old has returned to Salzburg.
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