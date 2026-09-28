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Goal for the National Team

Salzburg Youngster Makes Match-Winning Debut

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28.09.2026 22:23
Aboubacar Camara has been shining for Red Bull Salzburg this season.
Aboubacar Camara has been shining for Red Bull Salzburg this season.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

After strong performances with Red Bull Salzburg, Aboubacar Camara made his debut for the Burkina Faso national team on Monday. In the Africa Cup of Nations qualifiers, the 19-year-old emerged as the match-winner for his team. 

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Aboubacar Camara continues to ride the wave of success! The 19-year-old most recently scored the goal that sealed a 3-0 victory with a bicycle kick in a top match of the Austrian Bundesliga. On Monday, the forward made his debut for the Burkina Faso national team. And what a debut it was! 

Camara recently celebrated his goal against Sturm in spectacular fashion.
Camara recently celebrated his goal against Sturm in spectacular fashion.(Bild: GEPA)

In the Africa Cup of Nations qualifier against the Central African Republic, Camara came on as a substitute in the 59th minute. One minute later, the lightning-fast winger—who celebrates his 20th birthday on Wednesday—scored the game-winning goal with a right-footed shot to make it 1-0.  

Forward Redzic Injured
While Camara continues to shine, his teammate at the Bulls, Damir Redzic, suffered a setback. The Hungarian sustained an ankle injury while playing for the Hungarian national team. The 23-year-old has returned to Salzburg. 

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