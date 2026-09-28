Frau (48) von Pkw erfasst und zu Boden gestürzt

Dieser Zwischenfall wird für einen Pkw-Lenker (78) noch ein juristisches Nachspiel haben. Am Montag erfasste der Senior in der Tiroler Landeshauptstadt eine Frau (48), die gerade einen Schutzweg überquerte, frontal mit seinem Fahrzeug. Die Tirolerin trug schwere Kopfverletzungen davon.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 17.30 Uhr. In der Universitätsstraße in Innsbruck überquerte die 48-Jährige gerade einen Schutzweg. Zur gleichen Zeit lenkte der 78-Jährige seinen Pkw in Richtung Norden. „Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Fußgängerin von dem Pkw-Lenker frontal erfasst“, heißt es seitens der Exekutive.
Notarzt führte Erstversorgung durch
In weiterer Folge stürzte die Tirolerin zu Boden, wobei sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Fußgängerin in die Klinik eingeliefert. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen folgen Berichte an die Staatsanwaltschaft und weitere Behörden.
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