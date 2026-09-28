Frau (48) von Pkw erfasst und zu Boden gestürzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 17.30 Uhr. In der Universitätsstraße in Innsbruck überquerte die 48-Jährige gerade einen Schutzweg. Zur gleichen Zeit lenkte der 78-Jährige seinen Pkw in Richtung Norden. „Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Fußgängerin von dem Pkw-Lenker frontal erfasst“, heißt es seitens der Exekutive.