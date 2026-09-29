Mit Hand in Biegepresse: Arbeiter schwer verletzt

Ereignet hat sich der fatale Arbeitsunfall gegen 16.45 Uhr. Auf einem Firmengelände in Kramsach waren der 31-Jährige und sein Kollege (27) damit beschäftigt, Metallplatten zu biegen. Das Duo wollte gerade eine rund 15 Kilogramm schwere Arbeitsplatte in der hydraulisch betriebenen Biegepresse bearbeiten, als plötzlich die linke Hand es 31-Jährigen eingeklemmt wurde.