Mit Hand in Biegepresse: Arbeiter schwer verletzt

Folgenschwerer Arbeitsunfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Kramsach im Tiroler Bezirk Kufstein am Montag! Beim Biegen einer Arbeitsplatte wurde die linke Hand eines Einheimischen (31) in der Presse eingeklemmt. Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen.
Ereignet hat sich der fatale Arbeitsunfall gegen 16.45 Uhr. Auf einem Firmengelände in Kramsach waren der 31-Jährige und sein Kollege (27) damit beschäftigt, Metallplatten zu biegen. Das Duo wollte gerade eine rund 15 Kilogramm schwere Arbeitsplatte in der hydraulisch betriebenen Biegepresse bearbeiten, als plötzlich die linke Hand es 31-Jährigen eingeklemmt wurde.
Notarzt im Einsatz
Der Arbeiter zog sich schwere Verletzungen am Zeige-, Mittel- und Ringfinger zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 31-Jährige in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Entsprechende Berichte werden an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft sowie die Bezirkshauptmannschaft in Kufstein geschickt.
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