Frau bei Crash gegen Betonsäule schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 16 Uhr. Die 76-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Defereggenstraße in Richtung Hopfgarten. „In der Erlachgalerie verlor die Lenkerin aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf die linke Seite“, schildert ein Sprecher der Polizei.