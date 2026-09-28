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Von Feuerwehr befreit

Frau bei Crash gegen Betonsäule schwer verletzt

Tirol
28.09.2026 20:33
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Folgenschwerer Unfall in Hopfgarten im Defereggen in Osttirol am Sonntag! Eine Niederländern (76) verlor die Kontrolle über ihren Pkw und krachte gegen eine Betonsäule. Die Florianijünger mussten die Schwerverletzte aus dem Fahrzeug befreien. 

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Zu dem Unfall kam es um kurz vor 16 Uhr. Die 76-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Defereggenstraße in Richtung Hopfgarten. „In der Erlachgalerie verlor die Lenkerin aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf die linke Seite“, schildert ein Sprecher der Polizei.

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Von Feuerwehr befreit
Dort prallte die Niederländerin schlussendlich gegen eine Betonsäule. Von der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten musste die 76-Jährige, die sich schwere Verletzungen zuzog, aus dem Pkw befreit werden. Durch die Rettungskräfte wurde die Lenkerin erstversorgt und im Anschluss per Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

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