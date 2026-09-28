Islamistischer Extremismus ist „größte Bedrohung“

Die steirischen Landeshauptleute berieten sich am Montag bei einem Sicherheitsgipfel in Graz mit Experten zu Radikalisierung, Kriminalität und Sicherheit im Netz.
Von dreisten Betrugsmaschen über Hacker-Angriffe auf Firmen und öffentliche Institutionen bis hin zu Radikalisierung und Terrorismus: Kriminalität verlagert sich immer stärker ins Internet. Um einen Überblick über aktuelle Entwicklungen zu bekommen, gab es gestern einen Sicherheitsgipfel zum Thema Extremismus und Cybersicherheit in der Grazer Burg, bei dem sich die Landesspitze mit zahlreichen Experten beriet.
Extremismus „früh erkennen und konsequent handeln“
Ein Schwerpunkt lag auf einer der gefährlichsten Problemstellungen: Radikalisierung im Netz. „Vor allem der islamistische Extremismus verlagert sich zunehmend ins Internet – deshalb müssen wir Entwicklungen früh erkennen und konsequent handeln“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. „Die größte Bedrohung in der Steiermark geht vom islamistischen Extremismus in all seinen Ausprägungen aus“, bestätigt auch Rupert Meixner, Leiter des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.
Die größte Bedrohung in der Steiermark geht vom islamistischen Extremismus in all seinen Ausprägungen aus.
Rupert Meixner, Leiter Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung
Im Fokus stand beim Gipfel auch Cybersicherheit, etwa bei kritischer IT-Infrastruktur des Landes Steiermark. Die Bedrohung durch Cyberkriminalität werde professioneller und komplexer, betont Martin Schwetz, Leiter der IT-Infrastruktur des Landes. „Unsere Systeme sind mehrfach abgesichert und werden durch unabhängige Experten regelmäßig auf Schwachstellen getestet“, so Schwetz. Es gebe klare Prozesse und geschulte Mitarbeiter.
Für noch bessere Abläufe und mehr Schutz im Bereich der kritischen Infrastruktur soll auch das neue Bundesamt für Cybersicherheit sorgen, das mit 1. Oktober seine Arbeit aufnimmt.
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