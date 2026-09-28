Islamistischer Extremismus ist „größte Bedrohung“

Von dreisten Betrugsmaschen über Hacker-Angriffe auf Firmen und öffentliche Institutionen bis hin zu Radikalisierung und Terrorismus: Kriminalität verlagert sich immer stärker ins Internet. Um einen Überblick über aktuelle Entwicklungen zu bekommen, gab es gestern einen Sicherheitsgipfel zum Thema Extremismus und Cybersicherheit in der Grazer Burg, bei dem sich die Landesspitze mit zahlreichen Experten beriet.