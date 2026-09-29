Landstreitkräfte: Stark am Boden. Stark im Team.

Infanterie: Viele Wege, ein Auftrag

Ob im verbauten Gebiet, im Gebirge oder anderem schwer zugänglichen Gelände: Die Infanterie kommt dort zum Einsatz, wo Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und körperliche Leistungsfähigkeit besonders gefragt sind. Entsprechend vielseitig ist ihre Ausbildung. Denn Infanterie ist nicht gleich Infanterie: Je nach Auftrag unterscheiden sich Ausrüstung, Ausbildung und Einsatzweise.

Die gepanzerte Infanterie nutzt den Pandur Evolution, um geschützt und beweglich in den Einsatzraum zu gelangen. Grenadiere kämpfen mit und aus Schützenpanzern und wechseln zwischen dem Fahrzeug und dem Kampf zu Fuß. Wo Fahrzeuge an ihre Grenzen kommen, sind wiederum andere Fähigkeiten gefragt: Die hochgebirgsbewegliche Infanterie ist mit spezieller Alpinausbildung auf schwieriges Gelände, Schnee und große Höhen vorbereitet. Luftbewegliche Infanteristen gelangen per Lufttransport oder Luftlandung in den Einsatzraum und können dort für begrenzte Zeit selbstständig eingesetzt werden. Ob gepanzert, im Hochgebirge oder aus der Luft – die Basis bleibt dieselbe: körperliche Fitness, taktisches Verständnis, moderne Ausrüstung und vor allem Teamarbeit.