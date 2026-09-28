Fünf Personen bei Auffahrunfall auf A2 verletzt

Noch ist unklar, wie es genau dazu gekommen ist. Die Polizei bestätigt, dass eine 63-jährige Lenkerin im vorderen Auto durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Im Auto, das ihr hineinfuhr, befanden sich vier Insassen. Sie wurden leicht verletzt.

Die 63-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, nähere Details kann die Polizei derzeit nicht nennen.