Fünf Personen bei Auffahrunfall auf A2 verletzt

Auf Höhe Ilz in der Steiermark kam es Sonntagabend auf der Süd Autobahn zu einem verheerenden Unfall, bei dem mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.
Kurz vor 21 Uhr ereignete sich in Fahrtrichtung Graz auf der A2 bei Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw.
Noch ist unklar, wie es genau dazu gekommen ist. Die Polizei bestätigt, dass eine 63-jährige Lenkerin im vorderen Auto durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Im Auto, das ihr hineinfuhr, befanden sich vier Insassen. Sie wurden leicht verletzt.
Die 63-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, nähere Details kann die Polizei derzeit nicht nennen.
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