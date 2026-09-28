Hunderte Feuerwehrleute halten Hochwasser in Damm

Letztendlich hat niemand nasse Füße bekommen: Denn erstens handelte es sich nur um eine Katastrophenhilfdienstübung und zweitens wurden die Feuerwehrleute vom Wasserdienst mit Watthosen ausgerüstet. Die Übungsannahme: Der Mühlbach droht nach Wetterumschwung und erwarteten großen Niederschlagsmengen über die Ufer zu treten, die angrenzende Wohnsiedlung musste geschützt werden. Um 7:30 Uhr trafen alle angeforderten Katastrophenhilfsdienstzüge mit insgesamt 47 Fahrzeugen am Einsatzort ein. Die hatten einen Dammbau zum Schutz der umliegenden Wohnsiedlung zur Aufgabe. Die errichteten einen Steg als Behelfsbrücke als Ersatz für die intakte Mühlbachbrücke.

Damm errichtet und Steg gebaut

Sandsäcke wurden von KHD-Züge Gutenstein, Kirchschlag und Wr.Neustadt-Nord gefüllt, und mit einer Palettenkonstruktion zu einem stabilen Damm verbunden. Für einen Behelfssteg wurde von den KHD-Zügen Wr. Neustadt-Süd und Wasserdienst eine Dreibein-Konstruktion als Ersatz für die Mühlbachbrücke errichtet, das neu gezimmerte Behelfsbauwerk wurde mittels Feuerwehrkran im Wasser aufgestellt. „Es ist ganz wichtig, auch diese Fähigkeiten zu üben. Denn nach den Waldbränden werden auch wieder andere Zeiten kommen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner, der auch an das Hochwasser von 2024 erinnert. Vom Geschick und dem unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrleute überzeugten sich vor Ort auch Vertreter der Politik.