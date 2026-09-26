Called the police
Wife Foiled a Brazen Phone Scam
A 79-year-old man from Braunau had already been on the phone with his bank’s supposed security support team for two hours when his wife had had enough. She called the police. And it’s a good thing she did, because scammers were at work who had already gained access to his online banking account.
Late Friday afternoon, the phone scammers gained access to the 79-year-old man’s online banking account in Braunau. While the man had already been on the phone for about two hours with a scammer posing as a bank security support representative, his 77-year-old wife grew suspicious and notified the police.
The criminals were still on the line
When the officers arrived, the 79-year-old still had the scammer—who had called with a withheld number—on the line. The scammer had already gained access to the 79-year-old’s online banking via a screen-sharing service and was preparing to make a transfer.
Thanks to the police officers’ swift intervention, financial loss was prevented.
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